Amazon предупреждает, что предзаказ не гарантирует получения PS5 в день выхода

Amazon рассылает своим клиентам, оформившим предзаказ на PlayStation 5, электронные письма, в которых предупреждает, что консоль может не появиться в день выхода, сообщает Polygon.
«Вы можете не получить свой товар в день его выхода из-за высокого спроса. Мы приложим все усилия, чтобы вы получили свой товар как можно скорее», — предупреждает Amazon.
Далее в письме говорится, что клиенты могут отслеживать заказ через веб-сайт Amazon и, если захотят, отменить не пришедший в срок товар.
16 сентября были обнародованы цены на две версии PS5. Консоль без оптического дисковода будет стоить $ 399, с дисководом — $ 499. В России за стандартное издание PlayStation 5 просят (с учётом курса рубля и НДС) — 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей.
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