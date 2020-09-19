Сюжет Cyberpunk 2077 будет короче, чем в «Ведьмаке 3»

Дизайнер квестов Патрик Миллс готовящегося к релизу Cyberpunk 2077 сообщил, что сюжет игры будет короче, чем в «Ведьмаке 3: Дикая охота». По словам Миллса, это решение стало следствием большого количества жалоб игроков при прохождении третьей части «Ведьмака».



«Мы получили много жалоб игроков, что сюжетная линия „Ведьмака“ слишком длинная. Изучив статистику, обнаружили, что большое число людей далеко продвинулось по сюжету, но не все из них прошли игру полностью», — цитирует Миллса PCGamesN.



Релиз Cyberpunk 2077 откладывался дважды. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, но CD Projekt RED пришлось отложить релиз до 17 сентября, потому что в игре было больше ошибок, чем ожидал разработчик. Потребовалось немало времени, чтобы довести игру до совершенства. Потом релиз был перенесён на 19 ноября. Разработчики честно признались, что им потребовалось ещё немного времени, чтобы сбалансировать все механики и устранить различные баги.



Ранее стали известны официальные системные требования Cyberpunk 2077.