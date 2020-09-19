Принц Саудовской Аравии потратил почти 3 млн рублей на Battle Pass 2020 в Dota 2

Принц Саудовской Аравии Абдулла ибн Салман Абдул-Азиз Аль Сауд набрал более 93 тысяч уровней Battle Pass 2020 в Dota 2. По оценке портала Stratz, принц потратил на игру в текущем году $ 39,1 тыс., что примерно равняется 2,9 млн рублей. Вторым в списке игроков с самым «прокачанным» Battle Pass 2020 идёт представитель Китая — он набрал более 70 тысяч уровней, потратив на это $ 29,5 тыс. (около 2,2 млн рублей).

Абдулла ибн Салман Абдул-Азиз Аль Сауд уже не впервые набирает высокий уровень Battle Pass. В 2018 году у него было более 100 тысяч уровней, а в 2019-м — более 51 тысяч. Принц возглавляет рейтинг третий год подряд. За это время он потратил более $ 100 тыс. (7,6 млн рублей).

В 2020 году Battle Pass 2020 приобрели более 1,8 млн игроков, но только 10% из них прокачали его выше 1000-го уровня.

17 сентября разработчики Dota 2 продлили действие Battle Pass 2020 до 9 октября.