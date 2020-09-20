Twitch убрала рекламу в середине трансляций

Стриминговая площадка Twitch убрала показы рекламных роликов посреди трансляций — сами стримеры не могли отключать или же просто регулировать такие ролики. Как сообщается на официальной странице Twitch Support в «Твиттере», решение об отказе от рекламных роликов было принято в том числе и по причине недовольства пользователей.
«Мы завершили тестирование, поэтому зрители более не будут наблюдать рекламу в середине видео. Мы изучили множество отзывов к исходному твиту, реакцию пользователей на UserVoice и другие аспекты. Мы будем учитывать это прежде чем вносить любые другие изменения в порядок показа рекламы и в будущем», — говорится в сообщении Twitch Support.
Twitch раскритиковали за решение ввести автоматические показы рекламы, так как такие ролики могут появляться во время красивых моментов на стриме или же транслироваться в разгар важного киберспортивного поединка.
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