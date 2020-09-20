Почти 6 тыс. рублей за геймпад DualSense. Российские цены на аксессуары для PS5

Если вы планировали помимо консоли приобрести второй геймпад или беспроводные наушники, то будьте готовы отдать за это больше 5 тысяч рублей.



Sony предлагает присмотреться к пяти аксессуарам для PS5. В состав аксессуаров вошли геймпад DualSense, беспроводная гарнитура PULSE 3D, HD-камера, пульт дистанционного управления мультимедиа и зарядная станция для DualSense. Цены в рублях на все эти устройства следующие:

Геймпад DualSense – 5799 руб.

Беспроводная гарнитура PULSE 3D – 8299 руб.

HD-камера – 4999 руб.

ПДУ мультимедиа – 2499 руб.

Зарядная станция для DualSense – 2499 руб.

Стоимость PlayStation 5 составляет 46 999 рублей. Версию без дисковода можно приобрести за 37 999 рублей. PlayStation 5 выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В России выход консоли запланирован на 19 ноября 2020 года.