Eurogamer назвал топ-10 лучших игр поколения. The Witcher 3 лишь на 10-м месте
Зарубежный игровой сайт Eurogamer.net попросил 19 разработчиков, критиков и журналистов представить список своих пяти самых любимых игр, выпущенных с ноября 2013 года. Ограничений в выборе не было: видеоигры могли быть любого жанра и вышедшие на любой платформе. На основе их ответов журналисты Eurogamer.net составили топ-10 лучших игр поколения.
Результаты получились неожиданными. Так, например, The Witcher 3 оказался ниже Titanfall 2 и замкнул этот рейтинг. Полный список 10 лучших игр поколения от Eurogamer выглядит так:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Bloodborne
- Outer Wilds
- Kentucky Route Zero
- Titanfall 2
- Uncharted 4: A Thief's End
- Slay the Spire
- Nier: Automata
- Threes
- The Witcher 3: Wild Hunt.
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