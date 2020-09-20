Eurogamer назвал топ-10 лучших игр поколения. The Witcher 3 лишь на 10-м месте

Зарубежный игровой сайт Eurogamer.net попросил 19 разработчиков, критиков и журналистов представить список своих пяти самых любимых игр, выпущенных с ноября 2013 года. Ограничений в выборе не было: видеоигры могли быть любого жанра и вышедшие на любой платформе. На основе их ответов журналисты Eurogamer.net составили топ-10 лучших игр поколения.

Результаты получились неожиданными. Так, например, The Witcher 3 оказался ниже Titanfall 2 и замкнул этот рейтинг. Полный список 10 лучших игр поколения от Eurogamer выглядит так: