Самая большая консоль в истории. Появились первые «живые» фотографии PS5

В Сеть утекли первые реальные фотографии PlayStation 5 и аксессуаров для неё. Фотография консоли была найдена в базе данных Федеральной комиссии по связи США.

Качество снимков оставляет желать лучшего, но на них, тем не менее, можно разглядеть, насколько новая консоль от Sony вышла большой и толстой.

Фото: twitter.com/geronimo_73

Фото: twitter.com/geronimo_73

Фото: twitter.com/geronimo_73

Фото: twitter.com/geronimo_73

В Сети уже окрестили PlayStation 5 самой большой игровой консолью в истории. Габариты стандартной версии PlayStation 5 составляют 390 x 104 x 260 мм, цифровая версия на 12 мм тоньше. Масса PlayStation 5 с дисководом — 4,5, цифровой версии — 3,9 кг.

Стоимость PlayStation 5 составляет 46 999 рублей. Версию без дисковода можно приобрести за 37 999 рублей. PlayStation 5 выйдет 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. В России выход консоли запланирован на 19 ноября 2020 года.