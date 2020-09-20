У Cyberpunk 2077 будут особые системные требования для обладателей видеокарт RTX

18 сентября CD Project RED представила системные требования Cyberpunk 2077. Они оказались гораздо скромнее, чем ожидалось. При этом многие игроки задались вопросом: будут ли обнародованы системные требования для обладателей видеокарт, поддерживающих трассировку лучей? Да, будут. Об этом заявил комьюнити-менеджер CD Projekt RED Марчин Момот в «Твиттере».
Он ответил на вопрос одного из игроков, который спросил разработчиков, планирует ли компания представить системные требования для обладателей видеокарт NVIDIA GeForce RTX. Марчин сказал следующее: «Мы слышим вас и постараемся опубликовать системные требования, касающиеся разрешения 4К и видеокарт RTX, ближе к дате релиза».
Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X и S 19 ноября.
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