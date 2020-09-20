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У Cyberpunk 2077 будут особые системные требования для обладателей видеокарт RTX

У Cyberpunk 2077 будут особые системные требования для обладателей видеокарт RTX
Киберспорт / Другие игры 0

18 сентября CD Project RED представила системные требования Cyberpunk 2077. Они оказались гораздо скромнее, чем ожидалось. При этом многие игроки задались вопросом: будут ли обнародованы системные требования для обладателей видеокарт, поддерживающих трассировку лучей? Да, будут. Об этом заявил комьюнити-менеджер CD Projekt RED Марчин Момот в «Твиттере».

Он ответил на вопрос одного из игроков, который спросил разработчиков, планирует ли компания представить системные требования для обладателей видеокарт NVIDIA GeForce RTX. Марчин сказал следующее: «Мы слышим вас и постараемся опубликовать системные требования, касающиеся разрешения 4К и видеокарт RTX, ближе к дате релиза».

Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X и S 19 ноября.

Стали известны официальные системные требования Cyberpunk 2077
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