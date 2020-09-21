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Журналист Kotaku назвал стартовую линейку игр для PS5 — самой слабой в истории консоли

Журналист Kotaku назвал стартовую линейку игр для PS5 — самой слабой в истории консоли
Киберспорт 0

Журналист Kotaku Зак Цвизен решил проверить правдивость слов Sony о том, что стартовая линейка игр для PlayStation 5 будет лучшей в истории компании. На деле оказалось совсем не так.

Зак сравнил стартовые наборы игр для всех консолей PlayStation. Получился такой результат:

Стартовая линейка PS1

  • Общее количество игр: 12
  • Эксклюзивы: 7
  • Кросс-генные игры: 0

Стартовая линейка PS2

  • Общее количество игр: 29
  • Эксклюзивы: 21
  • Кросс-генные игры: 4

Стартовая линейка PS3

  • Общее количество игр: 14
  • Эксклюзивы: 6
  • Кросс-генные игры: 8

Стартовая линейка PS4

  • Общее количество игр: 25
  • Эксклюзивы: 4
  • Кросс-генные игры: 18

Стартовая линейка PS5

  • Общее количество игр: 10
  • Эксклюзивные игры: 3
  • Кросс-генные игры: 5

Крос-генные игры в списке — это игры нового поколения, выпущенные на старом железе. По результатам подсчёта Зака можно сделать некоторые выводы, что лучший стартовый набор игр был у PlayStation 2, а у PlayStation 5 стартовая линейка игр является самой слабой в истории.

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