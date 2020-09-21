Журналист Kotaku назвал стартовую линейку игр для PS5 — самой слабой в истории консоли
Журналист Kotaku Зак Цвизен решил проверить правдивость слов Sony о том, что стартовая линейка игр для PlayStation 5 будет лучшей в истории компании. На деле оказалось совсем не так.
Зак сравнил стартовые наборы игр для всех консолей PlayStation. Получился такой результат:
Стартовая линейка PS1
- Общее количество игр: 12
- Эксклюзивы: 7
- Кросс-генные игры: 0
Стартовая линейка PS2
- Общее количество игр: 29
- Эксклюзивы: 21
- Кросс-генные игры: 4
Стартовая линейка PS3
- Общее количество игр: 14
- Эксклюзивы: 6
- Кросс-генные игры: 8
Стартовая линейка PS4
- Общее количество игр: 25
- Эксклюзивы: 4
- Кросс-генные игры: 18
Стартовая линейка PS5
- Общее количество игр: 10
- Эксклюзивные игры: 3
- Кросс-генные игры: 5
Крос-генные игры в списке — это игры нового поколения, выпущенные на старом железе. По результатам подсчёта Зака можно сделать некоторые выводы, что лучший стартовый набор игр был у PlayStation 2, а у PlayStation 5 стартовая линейка игр является самой слабой в истории.
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