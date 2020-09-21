Журналист Kotaku назвал стартовую линейку игр для PS5 — самой слабой в истории консоли

Журналист Kotaku Зак Цвизен решил проверить правдивость слов Sony о том, что стартовая линейка игр для PlayStation 5 будет лучшей в истории компании. На деле оказалось совсем не так.

Зак сравнил стартовые наборы игр для всех консолей PlayStation. Получился такой результат:

Стартовая линейка PS1

Общее количество игр: 12

Эксклюзивы: 7

Кросс-генные игры: 0

Стартовая линейка PS2

Общее количество игр: 29

Эксклюзивы: 21

Кросс-генные игры: 4

Стартовая линейка PS3

Общее количество игр: 14

Эксклюзивы: 6

Кросс-генные игры: 8

Стартовая линейка PS4

Общее количество игр: 25

Эксклюзивы: 4

Кросс-генные игры: 18

Стартовая линейка PS5

Общее количество игр: 10

Эксклюзивные игры: 3

Кросс-генные игры: 5

Крос-генные игры в списке — это игры нового поколения, выпущенные на старом железе. По результатам подсчёта Зака можно сделать некоторые выводы, что лучший стартовый набор игр был у PlayStation 2, а у PlayStation 5 стартовая линейка игр является самой слабой в истории.