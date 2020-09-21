В России перекупщики начали продавать предзаказы на PS5. Цены доходят до 100 тыс. рублей

Российские перекупщики начали продавать предзаказы PlayStation 5.

В России консоль нового поколения от Sony стала доступна для предзаказа 17 сентября. После этого на различных маркетплейсах стало появляться множество объявлений об их продаже. При этом потенциальные покупатели получат не саму PlayStation 5, а лишь подтверждение предзаказа у одного из официальных ритейлеров. В объявлениях указаны суммы вплоть до 100 тыс. рублей.

Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.