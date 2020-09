Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media, владеющую издательством Bethesda

Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media, владеющую издательством видеоигр Bethesda, сообщается в блоге Xbox.

Сделку оценивают в $ 7,5 млрд. Теперь в собственности Microsoft находятся Bethesda Game Studios (The Elder Scrolls, Fallout, Starfield), id Software (DOOM), Arkane (Dishonored, Prey (2017), Deathloop), MachineGames (Wolfenstein), Tango Gameworks (The Evil Within, Ghostwire: Tokyo), ZeniMax Online Studios, Alpha Dog и Roundhouse Studios.

В следующем году под издательством Bethesda будут выпущены сразу два эксклюзива для PlayStation 5 — Deathloop и Ghostwire: Tokyo. Помимо этого издательство подтвердило, что продолжит самостоятельно выпускать анонсированные ранее проекты, а значимые релизы, например Starfield и The Elder Scrolls VI, будут сразу же доступны в Xbox Game Pass.