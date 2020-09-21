Источник: демоверсия FIFA 21 выйдет 22 сентября

Официальный аккаунт киберспортивного подразделения «Вест Хэм Юнайтед» в «Твиттере» раскрыл дату выхода демоверсии FIFA 21. Она должна выйти уже завтра, 22 сентября.

Официальной информации от Electronic Arts пока ещё не было. Предполагается, что демоверсия выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC, будет бесплатной, а её размер составит 8 Гб.

Фото: twitter.com/WestHamEsports

10 сентября Electronic Arts опубликовала рейтинг топ-100 лучших игроков футбольного симулятора. Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем высшего рейтинга в новой части, получив 93 балла. Он удерживает первое место в FIFA уже на протяжении трёх лет.

Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября.