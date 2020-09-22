GTA 5 на PS5 будет продаваться за € 74,99

Голландское подразделение магазина MediaMarkt раскрыло стоимость обновлённой версии Grand Theft Auto 5 для PlayStation 5. Игра, вышедшая в сентябре 2013 года, будет продаваться на PlayStation 5 по цене новой игры — за € 74,99.

Кроме цены и примерной даты выхода об улучшенной версии GTA 5 больше ничего не известно. Сколько будет стоить игра в России? Мы можем только догадываться, что ценник будет на уровне других игр, это не меньше 5000 рублей. Какие улучшения получит игра на PS5? Будет ли она временным эксклюзивом для PS5, и когда выйдет на Xbox Series X? Одни вопросы.

О том, что GTA 5 будет переиздана на PlayStation 5, стало известно в ходе июньской презентации PlayStation 5. Улучшенная версия культовой игры выйдет во второй половине 2021 года. Подписчики PS Plus получат бесплатную копию GTA 5 при переходе на PlayStation 5.