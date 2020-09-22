GTA 5 на PS5 будет продаваться за € 74,99

Голландское подразделение магазина MediaMarkt раскрыло стоимость обновлённой версии Grand Theft Auto 5 для PlayStation 5. Игра, вышедшая в сентябре 2013 года, будет продаваться на PlayStation 5 по цене новой игры — за € 74,99.
Кроме цены и примерной даты выхода об улучшенной версии GTA 5 больше ничего не известно. Сколько будет стоить игра в России? Мы можем только догадываться, что ценник будет на уровне других игр, это не меньше 5000 рублей. Какие улучшения получит игра на PS5? Будет ли она временным эксклюзивом для PS5, и когда выйдет на Xbox Series X? Одни вопросы.
О том, что GTA 5 будет переиздана на PlayStation 5, стало известно в ходе июньской презентации PlayStation 5. Улучшенная версия культовой игры выйдет во второй половине 2021 года. Подписчики PS Plus получат бесплатную копию GTA 5 при переходе на PlayStation 5.
- 22 сентября 2020
-
13:25
-
12:45
-
12:07
-
11:44
- 21 сентября 2020
-
23:31
-
18:02
-
16:47
-
15:42
-
14:34
-
14:24
-
13:53
-
12:22
-
12:17
- 20 сентября 2020
-
22:30
-
22:29
-
21:54
-
18:38
-
11:54
-
11:12
-
01:12
- 19 сентября 2020
-
22:02
-
16:51
-
14:22
-
00:04
- 18 сентября 2020
-
23:21
-
21:08
-
18:26
-
18:14
-
15:32
-
14:04
-
11:24
-
10:49
-
10:26
-
00:34
- 17 сентября 2020
-
22:24