ESL анонсировала проведение восьми LAN-турниров по CS:GO в 2021 году

Киберспортивная организация Electronic Sports League (ESL) представила план возвращения LAN-турниров в расписание соревнований по Counter Strike: Global Offensive. На официальном сайте ЕSL появилась информация о восьми LAN-турнирах, которые запланированы на 2021 год:



IEM Katowice — 16-28 февраля ($ 1 млн)

ESL Pro League S13 — 10 марта — 18 апреля ($ 750 тыс.)

DreamHack Masters — 3-13 июня ($ 250 тыс.)

ESL One Cologne — 6-18 июля ($ 1 млн)

IEM Melbourne — 17-22 августа ($ 250 тыс.)

ESL Pro League S14 — 1 сентября — 10 октября ($ 750 тыс.)

Другой IEM-ивент — 14-24 октября ($ 250 тыс.)

Другой IEM-ивент — 2-12 декабря ($ 250 тыс.)



Сообщается, что даты не окончательные и могут меняться.