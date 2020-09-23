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Основной состав Virtus.pro по Dota 2 ушёл в инактив

Основной состав Virtus.pro по Dota 2 ушёл в инактив
Киберспорт / Dota 2 0

Первый состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 пропустит ESL One Germany 2020, сообщает официальный сайт клуба.

Команда отправится в инактив на неопределённое время. «В последние месяцы ростер не показывал тех результатов, на которые мы ориентировались. Это понимают сами игроки, руководство клуба и вы, наши болельщики. Сейчас самое время сделать паузу и принять важные решения о дальнейшем пути команды», — говорится в сообщении.

Основной состав Virtus.pro:

  • Алексей Solo Березин
  • Игорь iLTW Филатов
  • Бакыт Zayac Эмилжанов
  • Владимир No[o]ne Миненко
  • Роман Resolut1on Фоминок
  • Иван ArtStyle Антонов (тренер)

В то время как Virtus.pro пропустит ближайший турнир, их прямой конкурент из Natus Vincere проведёт его в тестовом составе. ESL One Germany 2020 будет проходить с 5 октября по 1 ноября.

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