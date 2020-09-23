Основной состав Virtus.pro по Dota 2 ушёл в инактив

Первый состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 пропустит ESL One Germany 2020, сообщает официальный сайт клуба.

Команда отправится в инактив на неопределённое время. «В последние месяцы ростер не показывал тех результатов, на которые мы ориентировались. Это понимают сами игроки, руководство клуба и вы, наши болельщики. Сейчас самое время сделать паузу и принять важные решения о дальнейшем пути команды», — говорится в сообщении.

Основной состав Virtus.pro:

Алексей Solo Березин

Игорь iLTW Филатов

Бакыт Zayac Эмилжанов

Владимир No[o]ne Миненко

Роман Resolut1on Фоминок

Иван ArtStyle Антонов (тренер)

В то время как Virtus.pro пропустит ближайший турнир, их прямой конкурент из Natus Vincere проведёт его в тестовом составе. ESL One Germany 2020 будет проходить с 5 октября по 1 ноября.