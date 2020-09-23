Основной состав Virtus.pro по Dota 2 ушёл в инактив
Первый состав российской организации Virtus.pro по Dota 2 пропустит ESL One Germany 2020, сообщает официальный сайт клуба.
Команда отправится в инактив на неопределённое время. «В последние месяцы ростер не показывал тех результатов, на которые мы ориентировались. Это понимают сами игроки, руководство клуба и вы, наши болельщики. Сейчас самое время сделать паузу и принять важные решения о дальнейшем пути команды», — говорится в сообщении.
Основной состав Virtus.pro:
- Алексей Solo Березин
- Игорь iLTW Филатов
- Бакыт Zayac Эмилжанов
- Владимир No[o]ne Миненко
- Роман Resolut1on Фоминок
- Иван ArtStyle Антонов (тренер)
В то время как Virtus.pro пропустит ближайший турнир, их прямой конкурент из Natus Vincere проведёт его в тестовом составе. ESL One Germany 2020 будет проходить с 5 октября по 1 ноября.
RodjER, GeneRaL и другие игроки FlyToMoon по Dota 2 сыграют за NAVI
- 23 сентября 2020
-
20:52
-
20:44
-
14:40
-
13:40
-
11:42
-
09:17
- 22 сентября 2020
-
21:08
-
14:11
-
13:25
-
12:45
-
12:07
-
11:44
- 21 сентября 2020
-
23:31
-
18:02
-
16:47
-
15:42
-
14:34
-
14:24
-
13:53
-
12:22
-
12:17
- 20 сентября 2020
-
22:30
-
22:29
-
21:54
-
18:38
-
11:54
-
11:12
-
01:12
- 19 сентября 2020
-
22:02
-
16:51
-
14:22
-
00:04
- 18 сентября 2020
-
23:21
-
21:08
-
18:26
Партнерский контент