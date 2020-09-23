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Microsoft продолжит покупать игровые студии

Microsoft продолжит покупать игровые студии
Киберспорт / Другие игры 0

Президент Microsoft Сатья Наделла рассказал, что корпорация рассматривает возможности приобретения новых студий-разработчиков видеоигр.

«Мы всегда будем стремиться к росту там, где это имеет смысл. Продолжим искать компании, с которым у нас совпадают культурные цели и стремления. Это не значит, что ты однажды просыпаешься и думаешь про себя: «Я построю игровую студию». Нам просто нужен этот контент, чтобы иметь возможность охватить большее количество игроков», — приводит слова Наделлы CNET.

«Игры — замечательная часть нашей платформы, и мы планируем продолжать в неё инвестировать. Это удваивает наши творческие возможности», — добавил глава Xbox Фил Спенсер.

В понедельник, 21 сентября, Microsoft приобрела ZeniMax Media и Bethesda Softworks. Вместе с ними в состав компании вошли Arkane, MachineGames, Bethesda Game Studios, ZeniMax Online Studios, Tango Gameworks, id Software, Alpha Dog и Roundhouse Studios. Сумма сделки составила $7,5 млрд.

Microsoft приобрела компанию ZeniMax Media, владеющую издательством Bethesda
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