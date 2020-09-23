В Microsoft заявили о рекордном спросе на новые консоли Xbox

По итогам первого дня предзаказов Xbox One S/X компания Microsoft выразила благодарность всем, кто выбрал новые консоли. В компании очень довольны рекордным спросом и обещают больше консолей в день старта продаж, 10 ноября.

«Очень довольны рекордным спросом на Xbox Series X и S. Огромное спасибо за проявленный интерес! Если вы не успели оформить предзаказ, обязательно зарегистрируйтесь у розничных продавцов для получения обновлений и ждите, что ещё больше консолей появится 10 ноября», — написано на странице Xbox в «Твиттере».

Предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S начались 22 сентября в 10:00 мск, однако в Великобритании и Австралии их распродали за несколько минут. Не известно, связано это с высоким спросом или с тем, что приставок было очень мало. По сообщениям инсайдеров, каждому магазину в США досталось по 6–12 копий Xbox Series X и 2–4 приставки Xbox Series S.