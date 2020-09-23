Про Майкла, Франклина и Тревора из GTA 5 снимут фильм

Зарубежный портал We Got This Covered, ссылаясь на проверенные источники, сообщил, что по GTA 5 снимут фильм. По информации портала, проект находится на ранней стадии разработки.
Ранее эти же источники первыми сообщили изданию о разработке ремейка Resident Evil 4 и продолжении сериала про «Ведьмака». В итоге все слухи подтвердились.
Подробностей о сюжете немного. По данным издания, фильм будет сосредоточен на истории трёх персонажей игры — Майкла, Франклина и Тревора. Неизвестно, примут ли участие в съёмках актёры Нед Люк, Шон Фонтено и Стивен Огг, подарившие игровым персонажам внешность и голос.
Ранее стало известно, что GTA 5 будет переиздана на PlayStation 5. Игра выйдет во второй половине 2021 года и будет продаваться по цене новой игры — за € 74,99.
- 23 сентября 2020
-
23:09
-
22:58
-
20:52
-
20:44
-
14:40
-
13:40
-
11:42
-
09:17
- 22 сентября 2020
-
21:08
-
14:11
-
13:25
-
12:45
-
12:07
-
11:44
- 21 сентября 2020
-
23:31
-
18:02
-
16:47
-
15:42
-
14:34
-
14:24
-
13:53
-
12:22
-
12:17
- 20 сентября 2020
-
22:30
-
22:29
-
21:54
-
18:38
-
11:54
-
11:12
-
01:12
- 19 сентября 2020
-
22:02
-
16:51
-
14:22
-
00:04
- 18 сентября 2020
-
23:21