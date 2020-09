Про Майкла, Франклина и Тревора из GTA 5 снимут фильм

Зарубежный портал We Got This Covered, ссылаясь на проверенные источники, сообщил, что по GTA 5 снимут фильм. По информации портала, проект находится на ранней стадии разработки.



Ранее эти же источники первыми сообщили изданию о разработке ремейка Resident Evil 4 и продолжении сериала про «Ведьмака». В итоге все слухи подтвердились.



Подробностей о сюжете немного. По данным издания, фильм будет сосредоточен на истории трёх персонажей игры — Майкла, Франклина и Тревора. Неизвестно, примут ли участие в съёмках актёры Нед Люк, Шон Фонтено и Стивен Огг, подарившие игровым персонажам внешность и голос.

Ранее стало известно, что GTA 5 будет переиздана на PlayStation 5. Игра выйдет во второй половине 2021 года и будет продаваться по цене новой игры — за € 74,99.