Американцы по ошибке начали скупать Xbox One X вместо Xbox Series X

В США пользователи по ошибке начали скупать Xbox One X вместо новой Xbox Series X.
Пользователь "Твиттера" AndrewAlerts обратил внимание на возросшее на целых 747% число продаж Xbox One X на Amazon. Скорее всего, пользователи путали консоль нового поколения с высокопроизводительной версией Xbox One.
Предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S начались 22 сентября в 10:00 мск, однако в Великобритании и Австралии их распродали за несколько минут. Не известно, связано это с высоким спросом или с тем, что приставок было очень мало. По сообщениям инсайдеров, каждому магазину в США досталось по 6–12 копий Xbox Series X и 2–4 приставки Xbox Series S. Релиз консолей намечен на 10 ноября. Сообщалось, что Xbox Series S будет стоить $ 299, Xbox Series X — $ 499.
- 24 сентября 2020
-
11:50
-
10:21
-
10:05
- 23 сентября 2020
-
23:09
-
22:58
-
20:52
-
20:44
-
14:40
-
13:40
-
11:42
-
09:17
- 22 сентября 2020
-
21:08
-
14:11
-
13:25
-
12:45
-
12:07
-
11:44
- 21 сентября 2020
-
23:31
-
18:02
-
16:47
-
15:42
-
14:34
-
14:24
-
13:53
-
12:22
-
12:17
- 20 сентября 2020
-
22:30
-
22:29
-
21:54
-
18:38
-
11:54
-
11:12
-
01:12
- 19 сентября 2020
-
22:02
-
16:51