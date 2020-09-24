Американцы по ошибке начали скупать Xbox One X вместо Xbox Series X

В США пользователи по ошибке начали скупать Xbox One X вместо новой Xbox Series X.

Пользователь "Твиттера" AndrewAlerts обратил внимание на возросшее на целых 747% число продаж Xbox One X на Amazon. Скорее всего, пользователи путали консоль нового поколения с высокопроизводительной версией Xbox One.

Предзаказы Xbox Series X и Xbox Series S начались 22 сентября в 10:00 мск, однако в Великобритании и Австралии их распродали за несколько минут. Не известно, связано это с высоким спросом или с тем, что приставок было очень мало. По сообщениям инсайдеров, каждому магазину в США досталось по 6–12 копий Xbox Series X и 2–4 приставки Xbox Series S. Релиз консолей намечен на 10 ноября. Сообщалось, что Xbox Series S будет стоить $ 299, Xbox Series X — $ 499.