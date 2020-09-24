Уткин: слова Позднякова о киберспорте — ханжество. В Доте никто не погибает, кроме фигурок

Спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о киберспорте.
«Не могу пройти мимо. Станислав Поздняков, глава Олимпийского Комитета России, рассуждает о перспективах киберспорта на Олимпиадах.
Цитата: «… но те игры, которые связаны с убийствами и насилием, противоречат самому духу олимпизма. Поэтому – при всей своей популярности среди молодежи – они вряд ли имеют шансы стать частью олимпийского движения».
Тут что интересно. Поздняков ведь был фехтовальщиком! И это тоже рассуждения бывшего фехтовальщика.
А фехтование — вот интересно — оно исторически как появилось? Может быть, это древняя разновидность айкидо с холодным оружием? Или это искусство лечения ветрянки путём нанесения на фурункулы товарища зелёнки орудием, напоминающим (но лишь напоминающим) рапиру, но направленное на исцеление соперника?
Да нет. Фехтование — это искусство убивать. Крови за ним — озёра. Теперь спорт. А стрельба? А ритуальное происхождение кучи игр, где мяч изначально — голова преступника или побеждённого в войне? А пятиборье из чего возникло с биатлоном — называется «военно-прикладные виды»?
Ханжество. В принципе ханжество — потому что в Доте никто не погибает, кроме фигурок на мониторе, а они не просто мёртвые, а и живыми никогда даже не предполагали быть.
И в квадрате, потому что на эту тему рассуждает человек, всего в жизни добившийся видом спорта, прямо ведущим свою генеалогию от весьма изощрённого искусства убивать. Любят люди из начальства выставлять себя дураками.
И это мы ещё даже не приступали к мутному, но отнюдь не безосновательному диссу, что спортивные соревнования в современном мире являются сублимацией войн", — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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