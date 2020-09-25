Моддер портировал Grand Theft Auto 3 на Nintendo Switch

Моддер и программист Адриан Грабер перенёс Grand Theft Auto 3 на консоль Nintendo Switch с помощью порта, основанного на GTA 3 re3, который является проектом по перепроектированию версии для PC.
Грабер доработал и графический движок, адаптировав его под оборудование Switch. Граберу удалось перенести игру на консоль без серьёзных потерь: игра работает со скоростью 1080p 30 кадров в секунду и 720p 30 кадров в секунду. Порт также предусматривает опцию разблокированной частоты кадров, однако при этом в игре могут появиться глитчи и баги с физикой. Из других возможных проблем — нерабочее аудио и баг с «раздвоением» изображения. Но модер предлагает решение этих проблем.
Для запуска GTA 3 понадобится модифицированная версия Switch с homebrew. Официально игры серии GTA на портативной консоли Nintendo пока не вышли.
Видео можно посмотреть на канале Modern Vintage Gamer в YouTube.
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