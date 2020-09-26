Rocket League обошла CS:GO по рекордному пиковому онлайну

Видеоигра Rocket League установила новый личный рекорд по пиковому онлайну после перехода на условно-бесплатную модель распространения. Вечером 25 сентября был зафиксирован результат 1,322 млн единовременно активных игроков.



Таким образом, Rocket League обошла по рекордному пиковому онлайну Counter Strike: Global Offensive. В разгар пандемии шутер Valve привлёк внимание 1,309 млн пользователей.



В статистике Rocket League суммируются показатели со всех платформ. В отличие от CS:GO, игра доступна не только на ПК, но и на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Лучший результат игры в Steam — 132 тыс. пользователей.



Rocket League — аркадная гоночная игра в жанре футбола, разработанная и изданная компанией Psyonix для Windows и PlayStation 4. Выход игры состоялся 7 июля 2015 года. В 2016-м игра была выпущена для Xbox One и для Linux и macOS, однако поддержка последних была прекращена в 2020 году. В 2017-м вышла версия Rocket League для Nintendo Switch.