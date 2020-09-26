Рэпер Трэвис Скотт одним из первых получил PS5

В то время как «простым смертным», оформившим предзаказ, придётся подождать около двух месяцев, пока консоль не появится на прилавках, некоторые звёзды уже могут опробовать новую консоль. Так, например, рэпер Трэвис Скотт получил PlayStation 5 одним из первых, чем и не преминул похвастаться на своей странице в «Инстаграме».

«Буду играть до рассвета», — написал рэпер под фотографией с контроллером DualSense.

Вероятно, разработчики начали отгружать новые консоли звёздам и влиятельным лицам в рекламных целях. Но почему Трэвис Скотт? Во-первых, на рэпера в «Инстаграме» подписано более 33 млн человек. Во-вторых, Трэвис является большим поклонником Fortnite, так что игры ему не чужды. Напомним, 24 апреля музыкант провёл виртуальный концерт в этой игре.

Стоимость консоли в России составляет 46 999 рублей. Версия без дисковода обойдётся в 37 999 рублей. PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.