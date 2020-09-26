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В FIFA 21 можно будет сыграть за боксёра Энтони Джошуа

В FIFA 21 можно будет сыграть за боксёра Энтони Джошуа
Киберспорт / FIFA 0

Разработчики футбольного симулятора FIFA 21 на своей странице в «Твиттере» сообщили, что в режиме Volta (уличный футбол) можно будет сыграть за бывших форвардов сборной Франции Тьерри Анри и Эрика Кантона, известного музыканта Diplo, а также за боксёра Энтони Джошуа.

Видео можно посмотреть на странице EA Sports FIFA в «Твиттере».

10 сентября Electronic Arts опубликовала рейтинг топ-100 лучших игроков футбольного симулятора. Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем высшего рейтинга в новой части, получив 93 балла. Он удерживает первое место в FIFA уже на протяжении трёх лет.

Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября.

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