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Квинси Промес попытался угадать свои скиллы в FIFA 21

Квинси Промес попытался угадать свои скиллы в FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0

Нападающий «Аякса» Квинси Промес, известный в России по выступлению за московский «Спартак», попробовал угадать ключевые показатели своей карточки в FIFA 21.

«Думаю, мой рейтинг в FIFA 21 — 83. 82? Ну был близок. В целом доволен.

Я быстр, так что ожидаю увидеть на карточке „Скорость — 90“. 89? Значит, медленнее стал… Но это неправда.

Думаю, защита — 45. На самом деле 46? Значит, расту. Только меня не особо беспокоит защита. Хочу больше скорости.

Дальше идёт физическая подготовка. Активно работаю в тренажёрном зале. Может, 56. Больше? Тогда 70. 71? Ого! Это меня устраивает», — сказал Промес в интервью пресс-службе амстердамцев.

Релиз FIFA 21 запланирован на 9 октября 2020 года. Игроки, предварительно предзаказавшие цифровую версию игры, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября.

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