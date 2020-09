Team Secret завоевала восьмой чемпионский титул подряд, выиграв OGA Dota PIT Season 3

Team Secret обыграла VP.Prodigy в гранд-финале OGA Dota PIT Season 3 со счётом 3:0 и завоевала восьмой чемпионский титул подряд. В решающих сериях всех турниров команда Клемента Puppey Иванова не уступила соперникам ни одной карты.

OGA Dota PIT Season 3 для Европы и СНГ проходил с 23 по 26 сентября в онлайне. Восемь команд разыграли призовой фонд в размере $ 170 тыс. Team Secret, как победитель, заработала около $ 70 тыс.

Первую из восьми побед за прошедшие четыре месяца Team Secret одержала на WePlay! Pushka League. Затем команда Puppey стала чемпионом благотворительного турнира Gamers Without Borders 2020, первого сезона OGA Dota PIT, а также ESL One Birmingham 2020, BLAST Bounty Hunt, BEYOND EPIC и OMEGA League.