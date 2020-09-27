Представлены новые темы и мемы The Last of Us: Part II

Студия Naughty Dog провела «День The Last of Us». Разработчики серии экшенов анонсировали настольную игру по мотивам франшизы, а также представили новые фигурки, обои, тему для PlayStation 4. Все новые материалы можно найти на тематической странице «Дня The Last of Us».
Также стала доступна коллекция стилизованных мем-гифок с моделями героев. Она выложена на сервисе для публикации GIF-изображений Giphy.
Разработкой настольной игры по мотивам The Last of Us занимается студия CMON, которая ранее адаптировала God of War и Bloodborne.
Оригинальная The Last of Us вышла в 2013 году и была признана одной из лучших игр десятилетия как критиками, так и пользователями. Релиз The Last of Us: Part II состоялся в июне 2020 года только на PS4, показав лучший старт в истории Sony. Игра была положительно воспринята журналистами, но многие геймеры посчитали её спорной.
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