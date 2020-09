Sony повысила цены в российском PlayStation Store. Теперь многие игры стоят 5 тыс. рублей

Sony повысила цены на игры в российском PlayStation Store.

Многие игры теперь стоят от 4999 рублей и больше, при этом стоимость тайтлов в долларах и евро никак не изменилась. Официальные причины повышения стоимости не называются. Вероятнее всего рост цен связан с курсом валют.

Подорожали различные проекты от EA, Square Enix, Activision и THQ Nordic. Например, на 1000 рублей выросла цена Call of Duty: Black Ops 4, Sekiro: Shadows Die Twice, Final Fantasy VII, Marvel's Avengers, Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Battlefield V и Desperados III — Digital Deluxe. Теперь некоторые из этих игр обойдутся дешевле при покупке в Microsoft Store, где стоимость переводится напрямую с долларов. Например, с нынешним курсом Marvel's Avengers обойдётся в 4690 рублей.