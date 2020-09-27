Sony повысила цены в российском PlayStation Store. Теперь многие игры стоят 5 тыс. рублей

Sony повысила цены на игры в российском PlayStation Store.
Многие игры теперь стоят от 4999 рублей и больше, при этом стоимость тайтлов в долларах и евро никак не изменилась. Официальные причины повышения стоимости не называются. Вероятнее всего рост цен связан с курсом валют.
Подорожали различные проекты от EA, Square Enix, Activision и THQ Nordic. Например, на 1000 рублей выросла цена Call of Duty: Black Ops 4, Sekiro: Shadows Die Twice, Final Fantasy VII, Marvel's Avengers, Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Battlefield V и Desperados III — Digital Deluxe. Теперь некоторые из этих игр обойдутся дешевле при покупке в Microsoft Store, где стоимость переводится напрямую с долларов. Например, с нынешним курсом Marvel's Avengers обойдётся в 4690 рублей.
- 27 сентября 2020
-
11:56
-
10:45
-
00:22
- 26 сентября 2020
-
22:57
-
19:53
-
19:52
-
19:41
-
15:06
- 25 сентября 2020
-
23:11
-
21:47
-
20:21
-
15:50
-
15:41
- 24 сентября 2020
-
22:48
-
18:52
-
11:50
-
10:21
-
10:05
- 23 сентября 2020
-
23:09
-
22:58
-
20:52
-
20:44
-
14:40
-
13:40
-
11:42
-
09:17
- 22 сентября 2020
-
21:08
-
14:11
-
13:25
-
12:45
-
12:07
-
11:44
- 21 сентября 2020
-
23:31
-
18:02
-
16:47