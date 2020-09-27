Появился новый 9-минутный геймплей Cyberpunk 2077

На игровом ивенте Tokyo Games Show был представлен 9-минутный геймплейный ролик Cyberpunk 2077 с японской озвучкой.

Посмотреть видео можно на канале TheNeonArcade в YouTube.

Новых важных деталей геймплея представлено не было — показаны переговоры главного героя с одной из группировок. Помимо этого зрителям показали одного из персонажей — специалистку по «брейндансу» Джуди Альварез.

Релиз Cyberpunk 2077 откладывался дважды. Сначала игра должна была выйти 16 апреля, но CD Projekt RED пришлось отложить релиз до 17 сентября, потому что в игре было больше ошибок, чем ожидал разработчик. Потребовалось немало времени, чтобы довести игру до совершенства. Потом релиз был перенесён на 19 ноября. Разработчики честно признались, что им потребовалось ещё немного времени, чтобы сбалансировать все механики и устранить различные баги.