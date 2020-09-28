Киберспортсмен «Шальке» отказался тратить деньги на наборы карточек в FIFA Ultimate Team

Известный немецкий киберспортсмен Тим Латка, у которого более 200 тысяч подписчиков в YouTube, принял решение отказаться от покупки наборов карточек в FIFA Ultimate Team. Таким образом он хочет показать всем абсурдность утверждения, будто бы уровень игрока напрямую связан с размером вложенных денег.



Латка, как и остальные популярные ютуберы из мира FIFA, регулярно покупал дорогие наборы и хвастался невероятным подбором футболистов. При этом все расходы нёс футбольный клуб «Шальке-04», за который в последние годы выступает Тим.



«Наш игрок в FIFA Тим Латка решил не покупать FIFA Points в этом году, поскольку не согласен с тем, что ваш кошелёк должен определять, каких высот вы можете добиться как игрок. Мы поддерживаем решение Латки и направим деньги, которые были предназначены Тиму, в фонд Роберта Энке», — говорится в заявлении «Шальке».