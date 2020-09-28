Adidas представил новую коллекцию кроссовок, вдохновлённую киберспортом и играми

Производитель спортивной обуви аdidas представил коллекцию X9000, вдохновлённую культурой видеоигр и киберспорта. Ключевой моделью коллекции стали кроссовки X9000L3, выполненные в стилистике киберпанка.

X9000L3 для мужчин

X9000L3 для женщин

X9000L3 может похвастаться терморекативными резиновыми вставками, анатомической колодкой, эластичной тканью в зоне щиколотки, позволяющей удобно надевать и снимать кроссовки, специальной пластиной из термопластичного полиуретана для дополнительной поддержки, а также скульптурной промежуточной подошвой с технологиями BOOST и BOUNCE.

«Передняя часть промежуточной подошвы BOOST обеспечивает амортизацию и возврат энергии при толчке. Задняя часть промежуточной подошвы благодаря технологии BOUNCE добавляет необходимую стабильность и поддержку каждому движению», — говорится в пресс-релизе.

В России лицами X9000 стали блогер и игрок ФК «Амкал» Нечай, звезда «Инстаграма», певица и актриса Полина Фаворская, хип-хоп исполнитель Markul, каратистка Дарья Тулякова, ведущая киберспортивного клуба Virtus.pro и YouTube-канала Mrs. Marple Мария Ермолина.

Стоимость X9000L3 составляет 9998 рублей. В коллекции доступно ещё три модели: X9000L4 — за 11 999 рублей, X9000L1 — за 5999 рублей, X9000L2 — за 7999 рублей и X90004D — за 17 999 рублей.

X9000L1

X9000L2

X9000L4