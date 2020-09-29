Сохранения из Spider-Man: Miles Morales можно будет перенести с PS4 на PS5

Сохранения из игры Spider-Man: Miles Morales можно будет перенести с PlayStation 4 на PlayStation 5. Это подтвердил Джеймс Стивенсон, сотрудник компании Insomniac Games, которая разрабатывает экшен.

Таким образом, если начать играть в Spider-Man: Miles Morales на PS4, а затем обновиться до PS5, то прохождение можно продолжить с того же момента. Напомним, ранее стало известно, что сохранения из оригинального Marvel's Spider-Man не перенесутся в ремастер на PS5.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — игра в жанре action-adventure, разрабатываемая Insomniac Games и издаваемая Sony Interactive Entertainment для PlayStation 4 и PlayStation 5. Это продолжение игры Marvel’s Spider-Man 2018 года. Впервые была анонсирована для PlayStation 5 в июне 2020 года. Запуск запланирован с выходом PlayStation 5 в конце 2020 года.