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Мбаппе показал первую в мире распаковку FIFA 21

Мбаппе показал первую в мире распаковку FIFA 21
Мбаппе показал первую в мире распаковку FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0

Звезда обложки симулятора FIFA 21 Килиан Мбаппе показал на видео, как распаковывает лимитированную версию игры. На специальном боксе написаны имя и фамилия игрока «ПСЖ». Примечательно, что диск с игрой предназначен для PlayStation 4.

Пользователи в ветке «Твиттере» не поленились разглядеть и специальный код внутри коробки.

Напомним, что FIFA 21 выйдет 9 октября на PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК. А все игроки, оформившие по предзаказу цифровую версию, получат доступ к FIFA 21 на три дня раньше мирового релиза — 6 октября.

Место на обложке игры мог занять одноклубник Мбаппе Неймар, однако EA Sports сделала выбор в пользу лидера сборной Франции. Игроки «ПСЖ» не попадали на обложку FIFA cо времён FIFA 10, когда там оказался Гийом Оаро.

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