Доставка PlayStation 5 в отдельных странах переносится на 2021 год
Часть магазинов в Великобритании и США оповестили клиентов, что поставки новых консолей от Sony будут задержаны из-за форс-мажора. Среди таких ритейлеров – ирландский GameStop и британский ShopTo.
Покупателям приходят письма такого содержания: «Мы получили детали поставок от Sony и с сожалением сообщаем, что не сможем выполнить ваш предварительный заказ в первый день (дата выхода)». Покупателям предлагается или остаться в очереди на консоль, или отменить заказ.
Из-за повышенного ажиотажа к PS5 некоторые магазины сразу после старта предзаказа стали оповещать покупателей, что дата поставки консолей может сдвинуться. Так, в частности, поступил Amazon. В России интернет-магазин Ozon сразу отменил заказ у некоторых покупателей.
OZON начал массово отменять предзаказы консоли Sony PlayStation 5
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