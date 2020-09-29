Доставка PlayStation 5 в отдельных странах переносится на 2021 год

Часть магазинов в Великобритании и США оповестили клиентов, что поставки новых консолей от Sony будут задержаны из-за форс-мажора. Среди таких ритейлеров – ирландский GameStop и британский ShopTo.

Покупателям приходят письма такого содержания: «Мы получили детали поставок от Sony и с сожалением сообщаем, что не сможем выполнить ваш предварительный заказ в первый день (дата выхода)». Покупателям предлагается или остаться в очереди на консоль, или отменить заказ.

Из-за повышенного ажиотажа к PS5 некоторые магазины сразу после старта предзаказа стали оповещать покупателей, что дата поставки консолей может сдвинуться. Так, в частности, поступил Amazon. В России интернет-магазин Ozon сразу отменил заказ у некоторых покупателей.

OZON начал массово отменять предзаказы консоли Sony PlayStation 5