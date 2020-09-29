Ubisoft представила сюжетный трейлер Assassin's Creed Valhalla

На российском канале Ubosoft в YouTube был опубликован сюжетный трейлер Assassin's Creed Valhalla. В ролике показана история протагониста и несколько ключевых персонажей.
Посмотреть видео можно на канале Ubisoft Россия в YouTube.
Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Это 12-я игра в серии Assassin’s Creed. Действие будет разворачиваться в IX веке на территории Англии в эпоху завоеваний викингов. Главный герой — норвежский викинг Эйвор. Его задача — помочь соклановцам построить новый дом на чужой земле.
Выход Assassin's Creed на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series X/S запланирован на 10 ноября 2020 года. На PlayStation 5 игра выйдет после релиза консоли, который состоится 12 ноября в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. 19 ноября — в остальных странах.
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