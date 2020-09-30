Разработчики Cyberpunk 2077 работают по 6 дней в неделю. Глава CDPR обещает вознаграждение

Известный журналист Джейсон Шрайер рассказал, что польская студия CD Projekt RED была вынуждена перейти на шестидневную рабочую неделю, чтобы успеть закончить все задачи по Cyberpunk 2077. Журналист отметил в своём «твиттере», что ранее компания отказывалась вводить «кранч» (термин в геймдеве, когда все сроки горят и приходится работать сверхурочно).

Вот что написал Шрайер: «В прошлом году боссы CD Projekt RED в моём интервью сообщили, что не планируют вводить обязательный кранч разработке Cyberpunk 2077. А на этой неделе всем сотрудникам студии отправили письмо об обязательном кранче».

Позже глава CD Projekt RED Адам Бадовски признал, что решение было вынужденным и связано с задачей успеть завершить разработку в срок, чтобы ещё раз не переносить релиз игры.

«Большая часть команды понимает необходимость дополнительных усилий, – написал Бадовски. – Это одно из самых сложных решений, которое я принимал. Все будут вознаграждены за каждый дополнительный потраченный час. Как и до этого, 10% от нашей ежегодной прибыли за 2020 год будут распределены между командой».

Напомним, Cyberpunk 2077 – одна из самых ожидаемых игр года. Её выход уже дважды переносился. Нынешняя дата релиза (ПК, PS4 и Xbox One) – 19 ноября.