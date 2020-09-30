Аномальная пропасть изогнула пространство в Microsoft Flight Simulator

Игроки Microsoft Flight Simulator обнаружили огромную дыру на карте в Бразилии. Там, где должен был находиться аэропорт Лагоа-Нова, оказалась аномальная пропасть. Благодаря этому багу местность стала похожа на проекцию из научно-фантастических фильмов Кристофера Нолана. Посмотрите, не каждый даже на виртуальном самолёте решился туда залететь:

Но смельчаки нашлись!

Как одну из возможных причин появления очередной аномалии в игре называют ошибки в данных карты Open Street Maps, которую использует Microsoft Flight Simulator.

Напомним, Microsoft Flight Simulator – продолжение серии авиасимуляторов. Игра вышла в августе 2020 года и пока доступна только на ПК. В будущем планируется релиз и для Xbox.