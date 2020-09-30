Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Аномальная пропасть изогнула пространство в Microsoft Flight Simulator

Аномальная пропасть в Microsoft Flight Simulator
Аномальная пропасть изогнула пространство в Microsoft Flight Simulator
Киберспорт / Другие игры 0

Игроки Microsoft Flight Simulator обнаружили огромную дыру на карте в Бразилии. Там, где должен был находиться аэропорт Лагоа-Нова, оказалась аномальная пропасть. Благодаря этому багу местность стала похожа на проекцию из научно-фантастических фильмов Кристофера Нолана. Посмотрите, не каждый даже на виртуальном самолёте решился туда залететь:

Но смельчаки нашлись!

Как одну из возможных причин появления очередной аномалии в игре называют ошибки в данных карты Open Street Maps, которую использует Microsoft Flight Simulator.

Напомним, Microsoft Flight Simulator – продолжение серии авиасимуляторов. Игра вышла в августе 2020 года и пока доступна только на ПК. В будущем планируется релиз и для Xbox.

Разработчики Cyberpunk 2077 работают по 6 дней в неделю. Глава CDPR обещает вознаграждение
Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020