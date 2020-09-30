Noize MC выпустил клип по League of Legends. Фанаты увидели «коллаб рекламы и переживаний»

Известный российский хип-хоп исполнитель Noize MC представил клип на трек «Лига легенд» с отсылками к известной игре League of Legends.

Премьеру на YouTube Noize MC снабдил большим комментарием: «У моей мамы были 2 любимые поговорки: «Не были богаты — не будем начинать» и «Деньги — к деньгам, говно — к говну». Я ненавидел их обе. А маму очень любил. Она невероятно гордилась моими успехами, особенно потому, что я их добился, пойдя против всех её предостережений. Ни успех, ни деньги не смогли её спасти — 10 лет назад она умерла от рака. На её последний Новый год, за три дня до конца, она сказала мне: «Желаю, чтобы тебя никто никогда не переплюнул». Это довольно суровое пожелание и очень непохожее на те 2 поговорки, однако я следую ему до сих пор. Большую часть времени у меня не получается. Но после каждого удара, сбивающего с ног, я снова встаю и продолжаю. Относительно скоро для меня стало очевидным, что главная сложность заключается вовсе не в единократном достижении пресловутого успеха: гораздо труднее достигать его раз за разом; восставать из пепла после полного сгорания. В другом агрегатном состоянии его вообще не существует — вспышка бывает только в темноте. Желаю каждому из вас вспыхивать почаще и побольше сил в бесконечной работе над новым, лучшим собой!».

Пользователи усмотрели в песне больше личных переживаний исполнителя. Один из самых популярных комментариев под видео такой:

Riot: Напиши песню о игре.

Нойз: *пишет о своем прошлом*.

Riot: Тогда просто рекламу в клип вставим.

Фото: Скриншот страницы в YouTube