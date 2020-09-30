«Локомотив» показал официальные рейтинги команды в FIFA 21. Райкович лучше Мурило

Футбольный клуб «Локомотив» продемонстрировал официальные рейтинги EA Sports для своих игроков в FIFA 21. В сравнении с прошлой версией игры сразу на 4 балла вырос Дмитрий Баринов. Плюс два у Гжегожа Крыховяка и Мацея Рыбуса. А вот сразу на «минус четыре» упали рейтинги Фёдора Смолова и Ведрана Чорлуки.

Вопросы у болельщиков, впрочем, возникли к другим игрокам. Так, у Станислава Магкеева, который в нынешнем сезоне стал основным игроком «Локомотива», один из самых низких рейтингов (и даже нет фотографии на карточке). Сербский защитник Слободан Райкович оказался сильнее, чем Серкейра Мурило.

Рейтинги в FIFA меняются в ходе сезона, поэтому, возможно, состав «Локомотива» тоже получит обновление.