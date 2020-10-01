Киберспортсмен Ramzes снялся в Comedy Club

Киберспортсмен Роман RAMZEs Кушнарёв принял участие в съёмках юмористического шоу Comedy Club. Об этом он сообщил в «сториз» своего «инстаграма».

21-летний RAMZEs — профессиональный игрок в Dota 2. Также известен как SIXSIXSIX, Ramzes, Ramzes666. Начал знакомство с играми, когда учился в пятом классе. Вместе с друзьями ходил в компьютерный клуб, где любил играть в Counter-Strike и другие игры, в том числе и в Warcraft 3. После знакомства с Warcraft попробовал себя в первой DotA. Игра ему пришлась по душе, и с тех пор он посвящает ей всё своё время.

Comedy Club — российское юмористическое телевизионное шоу, выходящее с 23 апреля 2005 года на телеканале «ТНТ». Производство передачи осуществляет компания Comedy Club Production, основанная участниками различных команд КВН.