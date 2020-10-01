Стала известна стоимость игр Godfall, Demon's Souls и Gran Turismo 7 на PS5

В конце сентября Sony повысила цены на игры в российском PS Store. Многие игры получили ценник от 4999 рублей и выше, но при этом стоимость тайтлов в долларах и евро не изменилась. Оказалось, что новые игры для PlayStation 5 будут стоить ещё дороже — от 5,5 тыс. рублей.
Так, за стандартное издание игры Godfall придётся отдать 5719 рублей. Цифровое издание обойдётся в 7129 рублей, а издание Ascended — в 7849 рублей. За Demon's Souls просят 5499 рублей. Оформить предзаказ на издание Digital Deluxe можно за 6899 рублей. Gran Turismo 7 получила ценник в 5490 рублей, стандартное издание Ratchet&Clank: Rift Apart продаётся по той же цене.
«Вносимые изменения в цены отражают текущие рыночные условия», — именно так Sony прокомментировала рост цен на игры. Как заметили игроки, вот и настало время, когда игры продаются по цене смартфонов.
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