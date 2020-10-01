В МГУ появился зачёт по дисциплине «киберспорт»

С текущего семестра киберспорт оказался в списке зачётных секций от кафедры спорта Московского государственного университета (МГУ), что даёт возможность получать по этому виду спорта зачёт по физкультуре. Об этом сообщается в телеграм-канале студенческого совета МГУ.
Регулярных тренировок пока не планируется, однако уже существует сборная МГУ, состав которой формируется на отборах в осеннем семестре. С кафедрой спорта достигнута договорённость, что члены сборной будут иметь возможность получать зачёт по физкультуре.
Отборы проводит Киберспортивное сообщество МГУ в октябре-ноябре. Регламент и список дисциплин определяется до середины октября.
Ранее известный блогер Илья Мэддисон прокомментировал слова президента России Владимира Путина о киберспорте.
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