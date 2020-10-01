На Nintendo Switch состоялся релиз «королевской битвы» Super Mario Bros. 35. Релизный трейлер был опубликован на российском канале Nintendo в YouTube.

Посмотреть видео можно на канале Nintendo Россия в YouTube.

В каждом матче Super Mario Bros. 35 игроки будут проходить уровни из оригинальной Super Mario Bros. Перед началом матча будет проходить голосование за выбор начального уровня.

Задача каждого игрока — не только обогнать соперников и остаться последним Марио, но и успеть сделать это за определённое время: на прохождение уровня даётся 35 секунд.

Каждый вражеский юнит, с которым расправится игрок, будет отправлен на экран одного из его соперников. Помимо этого за убийство врагов будет начисляться дополнительное время на прохождение уровня. За выбитого соперника игроки получат оставшиеся у него время и все монетки, которые можно потратить между матчами в лобби на приобретения различных бустеров.