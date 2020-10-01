Во втором сезоне Fall Guys можно будет получить на 600% больше корон за прогресс
Во втором сезоне «королевской битвы» Fall Guys можно будет получить на 600% больше корон за прогресс, сообщили разработчики на странице игры в "Твиттере".
Короны — внутриигровая валюта, которую игроки получают либо за победы, либо в качестве сезонных наград. В первом сезоне за прогресс игроки могли получить всего три короны, и этого не хватало на покупку костюмов. Как сообщили разработчики, во втором сезоне можно будет получить уже 18 корон.
Второй сезон Fall Guys будет посвящён средневековью — в игру будут добавлены новые раунды, костюмы и эмоции. Второй сезон стартует 6 октября.
Игра Fall Guys вышла 4 августа. Её выпустили на PC и PlayStation 4. За сутки после релиза в Fall Guys сыграло более 1,5 млн пользователей по всему миру.
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