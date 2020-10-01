Infinity Ward забанила более 200 тыс. читеров в Call of Duty: Warzone и Modern Warfare
Infinity Ward провела масштабную волну блокировок читеров в Call of Duty: Warzone и Modern Warfare.
«С момента выхода нового античита мы забанили более 200 тысяч аккаунтов в Warzone и Modern Warfare, включая новую волну на этой неделе. Мы продолжаем обновлять античит, а также устанавливать дополнительные инструменты для бэкенд-части системы. Нулевая терпимость к читам», — говорится в сообщении разработчиков в «Твиттере».
Call of Duty: Warzone — бесплатная «королевская битва». Она является частью звания Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, но не требует её покупки. Warzone позволяет вести многопользовательскую онлайн-борьбу между 150 игроками, находящимися в вымышленном городе Верданск, внешний вид которого основан на образе Донецка.
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