Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Infinity Ward забанила более 200 тыс. читеров в Call of Duty: Warzone и Modern Warfare

Infinity Ward забанила более 200 тыс. читеров в Call of Duty: Warzone и Modern Warfare
Киберспорт / Call of Duty: Warzone 0

Infinity Ward провела масштабную волну блокировок читеров в Call of Duty: Warzone и Modern Warfare.

«С момента выхода нового античита мы забанили более 200 тысяч аккаунтов в Warzone и Modern Warfare, включая новую волну на этой неделе. Мы продолжаем обновлять античит, а также устанавливать дополнительные инструменты для бэкенд-части системы. Нулевая терпимость к читам», — говорится в сообщении разработчиков в «Твиттере».

Call of Duty: Warzone — бесплатная «королевская битва». Она является частью звания Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, но не требует её покупки. Warzone позволяет вести многопользовательскую онлайн-борьбу между 150 игроками, находящимися в вымышленном городе Верданск, внешний вид которого основан на образе Донецка.

Комментарии (0)
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020