NAVI обыграла Complexity Gaming и вышла в финал верхней сетки ESL Pro League Season 12

Украинская организация Natus Vincere провела очередной матч на турнире ESL Pro League по CS:GO для Европы. Со счётом 2:0 «Рождённые побеждать» обыграли Complexity Gaming и пробились в финал верхней сетки соревнований, где встретятся с победителем из пары BIG — Heroic.



Начало игры BIG — Heroic запланировано на 2 октября, 22:00 мск. Complexity Gaming упала в нижнюю сетку, где сыграет c mousesports.

В матче с Complexity лучшим в составе NAVI стал Александр s1mple Костылев, оформивший 46

фрагов при 25 смертях. Лучшим у проигравших стал Валентин poizon Васильев с 32 убийствами и 34 смертями.

ESL Pro League Europe завершится 4 октября. Призовой фонд соревнований составляет $ 450 тыс.