Артём Дзюба попал в команду недели PES 2021
Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба вошёл в команду недели eFootbal PES 2021, получив рейтинг 90. Выше него оказались только Серхио Рамос («Реал»), Алехандро Гомес («Аталанта») и Джейми Варди («Лестер»). Использовать специальную карточку футболистов, попавших в сборную недели, можно в течение недели, начиная с четверга.
Фото: Konami
Напомним, в предыдущем туре Российской Премьер-Лиги Дзюба забил три гола и отдал две голевые передачи, благодаря чему клуб из Санкт-Петербурга победил «Уфу» со счётом 6:0.
32-летний Дзюба — трёхкратный обладатель Кубка России (2014, 2016, 2020), трёхкратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016, 2020), двукратный чемпион России (2018/2019, 2019/2020).
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