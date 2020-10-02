Артём Дзюба попал в команду недели PES 2021

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артём Дзюба вошёл в команду недели eFootbal PES 2021, получив рейтинг 90. Выше него оказались только Серхио Рамос («Реал»), Алехандро Гомес («Аталанта») и Джейми Варди («Лестер»). Использовать специальную карточку футболистов, попавших в сборную недели, можно в течение недели, начиная с четверга.

Фото: Konami

Напомним, в предыдущем туре Российской Премьер-Лиги Дзюба забил три гола и отдал две голевые передачи, благодаря чему клуб из Санкт-Петербурга победил «Уфу» со счётом 6:0.

32-летний Дзюба — трёхкратный обладатель Кубка России (2014, 2016, 2020), трёхкратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016, 2020), двукратный чемпион России (2018/2019, 2019/2020).