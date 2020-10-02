«Жить в России станет хуже». Мэддисон отреагировал на коронавирус у Дональда Трампа

Популярный российский видеоблогер и стример Илья Мэддисон прокомментировал информацию о том, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. По его мнению, из-за этого жизнь в России станет хуже, так как Трамп проиграет предстоящие выборы президента США Джо Байдену.

«Всё, Трамп короновался, значит, это конец его предвыборной кампании, даже если осложнений по здоровью не будет. Значит, президентом будет Байден и в России жизнь станет хуже, чем мы при Трампе жили. Придётся пояса затянуть, запомните этот твит», — написал Мэддисон в своём «твиттере».

Очередные выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Байден, представляющий Демократическую партию, является единственным конкурентом республиканца Трампа.