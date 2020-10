В Among Us можно будет создавать собственные карты? Разработчики работают над этим

Among Us продолжает находиться в пятёрке самых популярных игр в Steam и привлекать игроков высокой реиграбельностью. По мнению сообщества, Among Us стала бы ещё популярнее, если бы разработчики ввели инструменты, которые позволили бы создавать собственные локации.

Оказывается, это нововведение уже есть в планах разработчиков. На своём вчерашнем стриме они рассказали, что в настоящее время работают над этим. Создание собственных карт — это то, в чём они сильно заинтересованы. «У нас уже есть некоторые наработанные ассеты. Нам осталось нарисовать объекты, стены и блоки, которые позволят создавать собственные дома и карты. На самом деле, на это требуется больше времени и работы», — заявили разработчики на стриме.

Сколько игрокам придётся ждать этих инструментов? Это совершенно неизвестно. Но из слов разработчиков можно понять, что этот план они не смогут осуществить за кратчайшие сроки.

Among Us построена на противостоянии «мирные жители» против «мафии». Действие разворачивается на космическом лайнере, команда которого должна вычислить самозванца.