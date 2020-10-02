NVIDIA GeForce RTX 3070 не выйдет в срок

Релиз видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 был перенесён на две недели – с 15 на 29 октября.
В блоге NVIDIA указано, что перенос связан с желанием произвести больше видеокарт к старту продаж. «Производство видеокарт GeForce RTX 3070 набирает обороты. Мы слышали от многих из вас, что в день выхода должно быть доступно больше карт. Чтобы обеспечить это, мы обновили дату выхода», – говорится в официальном блоге компании.
NVIDIA GeForce RTX 3070 создана на базе графического процессора GA104-300. Видеокарта будет иметь 5888 ядер CUDA и 8 Гб видеопамяти типа GDDR6. Её энергопотребление составит 220 Вт. Рекомендованная цена видеокарты – $ 499. Сообщается, что её производительность будет находиться на уровне RTX 2080 Ti и на 60% превосходить RTX 2070.
По слухам, после выпуска RTX 3070 NVIDIA анонсирует RTX 3060 Ti. Последняя должна появиться спустя несколько недель после выхода 3070.
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